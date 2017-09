Letzte Ruhestätte über der Erde

Wenn ein Mensch gestorben ist, bleibt sein Körper als leblose Hülle zurück. Diese Hülle wird bestattet auf einem Friedhof. Es gibt verschiedenen Bestattungsarten: Manche Toten werden in einem Sarg beigesetzt, andere Körper werden eingeäschert. Die Asche wird in eine Urne gefüllt. So eine Urne wird in der Regel ebenfalls vergraben. Die sogenannten Erdbestattungen sind weit verbreitet.

Nun gibt es in Unna auch eine Beisetzung, bei der nichts in die Erde gegeben wird. Stattdessen kommen die Urnen in eine Art Schrankwand. Urnennische nennt man dies.

Am Südfriedhof stehen nun drei Bauwerke aus Beton. In ihnen gibt es insgesamt 30 Fächer, in die jeweils zwei Urnen passen würden.

Verschlossen werden diese Fächer mit einer Steinplatte. Ob sich Familien in Unna entscheiden, die Überreste eines Verstorbenen in so eine Urnennische zu geben, wird sich zeigen.

Es gibt heute viele Beisetzungsarten, an die man zumindest in Deutschland vor einigen Jahren noch gar nicht gedacht hätte. Das kann daran liegen, dass sich die Menschen heute mehr Gedanken darüber machen, wie sie das Gedenken an einen Verstorbenen pflegen wollen.