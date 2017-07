Leseclub für Schüler

Anna kommt bald ins dritte Schuljahr. Die Achtjährige liebt es, in guten Büchern zu schmökern. Und deswegen war es für Anna keine Frage, als die Bücherei in Massen einen Ferien-Leseclub anbot. Sofort flitzte die Schülerin in die Bücherei, holte sich einen Lesepass und bekam ein Logbuch dazu. In dieses Logbuch trägt sie nun jedes Buch ein, das sie in den Ferien liest. Sie schreibt auch dazu, ob sie es gut oder schlecht fand.

Wenn Anna in den Ferien mindestens drei Bücher liest, dann bekommt sie am Ende eine Urkunde. Denn die Bücherei feiert mit den Kindern, die am Lesclub teilnehmen am Ende der Ferien ein großes Fest. Allerdings weiß Anna jetzt schon, dass sie viel mehr als drei Bücher lesen wird. Im vergangenen Jahr hat sie 13 Bücher gelesen. „Ich lese schnell“, sagt sie. Am liebsten wählt sie spannende Bücher aus, bei denen sie es abends kaum abwarten kann, morgens weiterzulesen.

Alle Grundschüler, die möchten, können beim Leseclub noch einsteigen. Dafür müssen sie nur während der Öffnungszeiten in der Massener Bücherei vorbeischauen. Die Bücherei hat sonntags von 11 bis 12, dienstags von 16 bis 17.30, mittwochs von 10 bis 11 und donnerstags von 18 bis 19 Uhr geöffnet.