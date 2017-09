Leiche am Straßenrand: Keine Hinweise auf Verbrechen

Kirchhellen/Bottrop. Nach dem Fund eines toten Mannes an einer Straße in Kirchhellen bei Bottrop ermittelt die Polizei auch im Umfeld eines Schützenfestes. Der 59-Jährige soll das Fest am Samstag besucht haben, bevor er vermutlich in der Nacht auf dem Heimweg zu Tode kam. Die Leiche war am Sonntag in einem Graben entdeckt worden.

Zur Todesursache gab es am Montag noch keine Angaben. Bislang spricht nach Polizeiinformationen nichts dafür, dass der 59-Jährige einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen sei. Hinweise auf einen Verkehrsunfall mit einem Auto gebe es aber auch nicht, sagte ein Polizeisprecher. Geklärt werden müsse noch ob der Mann mit einem Fahrrad unterwegs war, das in der Nähe gelegen habe. Möglicherweise sei er mit diesem Rad verunglückt. Befragt wurden auch Besucher des Schützenfestes, die beobachtet haben könnten, wie der Mann den Heimweg angetreten habe.

dpa/lnw