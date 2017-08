Leher TS will gegen Köln Widerstand leisten

Bremerhaven. Träumen ist beim Fünftligisten Leher TS Bremerhaven erlaubt. An ein Weiterkommen gegen den hohen Favoriten. FC Köln in der ersten Runde des DFB-Pokals glaubt allerdings niemand. „Wir wollen nicht die schlechteste Mannschaft der Pokal-Historie werden“, sagte Trainer Dennis Ley der „Nordsee-Zeitung“ vor der Pokal-Premiere am Samstag (15.30 Uhr). „Ich hoffe, dass wir Widerstand leisten können.“ 1997 kassierte die DJK Waldberg beim 1:16 gegen den FC Bayern München die bislang höchsten Pokalniederlage.

8119 Zuschauer wollen den ersten Auftritt im DFB-Pokal und das bedeutendste LTS-Spiel der Vereinsgeschichte im ausverkauften Nordseestadion sehen. Ende Mai setzte sich der Club aus der Bremen-Liga im Elfmeterschießen im Landespokalfinale gegen den favorisierten Bremer SV durch. „Träumen tut jeder“, sagte Marcel Kwant, der damals den entscheidenden Elfmeter schoss. „Ich wäre zufrieden, wenn jeder hundert Prozent gibt. Mehr können wir nicht machen.“

Während der Verein bislang nur in den unteren Ligen in Bremen/Bremerhaven spielte, machten einige Jugendspieler Karriere. Der Neu-Hamburger André Hahn, der Mainzer Gerrit Holtmann und Terrence Boyd (Darmstadt 98) kickten in der Jugend für die LTS.

dpa/lnw