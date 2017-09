Laut „Spiegel“ rund 60 Ex-Nusra-Kämpfer in Deutschland

Hamburg. Rund 60 Kämpfer einer syrischen Islamistenmiliz halten sich laut „Spiegel“ in Deutschland auf. Wie das Nachrichtenmagazin unter Berufung auf Sicherheitsbehörden berichtet, kamen die Angehörigen der Gruppe Liwa Kwais al-Karni als Flüchtlinge an. Die Einheit habe zunächst auf Seiten der Freien Syrischen Armee gekämpft und sei dann zur Al-Kaida-nahen Nusra-Front gewechselt. Dem Bericht zufolge sollen ihre Mitglieder an „diversen Massakern an gefangenen Zivilisten und syrischen Soldaten“ beteiligt gewesen sein. dpa