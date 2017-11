Laumann: Apotheken genauer kontrollieren lassen

Düsseldorf. Nach dem Skandal um gepanschte Krebsmedikamente will Nordrhein-Westfalens Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) die Apotheken genauer kontrollieren lassen. Künftig werde es klare Vorgaben für Umfang und Schwerpunkte der Inspektionen geben, kündigte Laumann am Mittwoch in Düsseldorf an. Die Ergebnisse der Untersuchungen sollen einmal jährlich im Internet veröffentlicht werden. „Vertrauen kann nur durch Transparenz entstehen“, fügte er hinzu.

Laumann reagierte damit auf den Fall eines Apothekers aus Bottrop. Die Staatsanwaltschaft wirft dem seit Ende November 2016 in Untersuchungshaft sitzenden Mann vor, in fast 62 000 Fällen Medikamente etwa für Chemotherapien zu niedrig dosiert oder gegen andere Vorschriften verstoßen zu haben. Der Prozess gegen den Apotheker beginnt am kommenden Montag vor dem Essener Landgericht.

dpa/lnw