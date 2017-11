Lastwagenfahrer vergisst Kran einzufahren und rammt Brücke

Borchen. Ein Lastwagenfahrer hat mit einem Ladekran auf seinem Fahrzeug eine Autobahnbrücke bei Borchen in Ostwestfalen gerammt. Der 22-Jährige hatte am Mittwoch zunächst Rohre auf einer Baustelle auf der Autobahn 33 abgeladen, wie die Polizei mitteilte. Bei der Weiterfahrt habe der Mann dann vergessen, den Ladekran wieder vollständig einzufahren. Beim Abfahren von der Autobahn kollidierte er mit der Brücke. Der 22-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An der Brücke entstand den Angaben zufolge ein geringer Sachschaden. Der Beifahrer in dem Lkw blieb unverletzt. dpa/lnw