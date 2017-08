Lastwagenfahrer tödlich verletzt

Köln. Der Fahrer eines Lastwagens ist am Samstagabend auf der Autobahn A3 bei Köln bei einem Reifenwechsel eingeklemmt und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, habe die selbstgebaute Aufbock-Konstruktion aus Kanthölzern nachgegeben, als der 54-jährige Ukrainer vermutlich einen Reifen wechseln wollte. Der Fahrer wurde von dem Sattelanhänger erschlagen und verstarb noch am Unglücksort.

Entdeckt wurde der in einer Nothaltebucht abgestellte Lkw am späten Samstagabend von Streifenpolizisten. Die Beamten fanden den Lkw-Fahrer bereits leblos vor. Ein Notarzt habe anschließend nur noch dessen Tod feststellen können.

dpa/lnw