Lastwagen im Graben: Unfallverursacher flüchtig

Köln. Bei einem Verkehrsunfall auf der A57 bei Dormagen ist am Mittwoch ein Lastwagen in den Straßengraben gerutscht. Der 13-Tonner muss von einem Kran wieder auf die Fahrbahn gezogen werden. Dafür wird die Autobahn in Richtung Köln ab 11 Uhr zwischen Dormagen und Köln-Worringen für voraussichtlich zwei Stunden gesperrt, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Unfall sei vermutlich von einem zweiten Fahrzeug ausgelöst worden. Der Fahrer dieses Wagens sei geflüchtet. Der Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt. dpa/lnw