Laschet attackiert Grüne in Diesel-Debatte

Berlin. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat die Grünen in der Debatte um die Zukunft von Diesel-Autos scharf kritisiert. „Es stehen Hunderttausende Arbeitsplätze auf dem Spiel, und die Grünen verabschieden sich im Moment auf diese Weise von jeglicher Regierungsfähigkeit in Deutschland“, sagte Laschet am Montag vor einer CDU-Präsidiumssitzung in Berlin. Es sei „völlig irrational“ zu sagen, die Politik bestimme, welche Antriebsart 2030 möglich sei. Die Grünen wollen ab 2030 nur noch abgasfreie Autos ohne Verbrennungsmotoren neu zulassen und haben entsprechende Festlegungen dafür zur Bedingung für eine Regierungsbeteiligung im Bund erklärt.

Laschet sagte: „Das macht mir wirklich Sorgen, in welcher Weise die Grünen im Moment gegen unsere industrielle Substanz kämpfen.“ Man müsse in diesen Tagen für „den modernen Diesel“ werben, was auch mit Blick auf den CO2-Ausstoß das beste sei.

