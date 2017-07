Landschaftsverband mit kleinerem Haushaltsloch

Münster. Gute Nachricht für die Kreise und Kommunen in Westfalen-Lippe: Dank sprudelnder Steuereinnahmen und einem geringeren Anstieg bei den Sozialausgaben müssen sie weniger an ihren Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) nachschießen. Die Lücke im 3,55-Milliarden-Haushalt für das kommende Jahr fällt voraussichtlich deutlich niedriger aus als noch 2017. Die Mitglieder des Kommunalverbandes müssen über die Verbandsumlage nach einer vorläufigen Schätzung zusammen nur 25 Millionen Euro zusätzlich an den kommunalen Verband überweisen. Im laufenden Jahr sind es noch 165 Millionen Euro zusätzlich.

Um das Haushaltsloch von 70 Millionen Euro zu stopfen, steuert der LWL 45 Millionen Euro aus Landesmitteln bei. Darüber hat der LWL die Bürgermeister und Landräte am Montag per E-Mail informiert, wie ein Sprecher auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur bestätigte.

dpa/lnw