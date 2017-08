Kugelstoßer Storl im WM-Finale

London. Kugelstoßer David Storl steht zum vierten Mal in Serie im Finale einer Leichtathletik-WM. Der zweimalige Weltmeister aus Leipzig schaffte in London in der Quali auf Anhieb 21,41 Meter und zog damit sicher in den Medaillenkampf am Sonntag (21.35 Uhr) ein. Gefordert waren 20,75 Meter.

Storl war 2011 in Daegu/Südkorea im Alter von 21 Jahren und 37 Tagen der jüngste Kugelstoß-Weltmeister der Leichtathletik-Geschichte. Auch 2013 in Moskau holte sich der Sachse WM-Gold; vor zwei Jahren in Peking musste er sich nur dem Amerikaner Joe Kovacs geschlagen geben.

dpa