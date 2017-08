Kühlung im Keller: Um ihre Lebensmittel zu kühlen, waren die Menschen im Mittelalter erfinderisch. So bauten einige clevere Leute ein riesiges Netz aus verbundenen Kellern und Hallen. All das befindet sich unter der Erde. Wo es schön kühl ist. Also super zur Lagerung von Nahrungsmitteln.