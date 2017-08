Kroos trifft für Real - Auch Barcelona mit Auftaktsieg

Madrid. Toni Kroos hat Titelverteidiger Real Madrid gleich am ersten Spieltag an die Spitze der Primera Division geschossen. Der deutsche Nationalspieler erzielte bei Deportivo La Coruna mit einem Direktschuss aus 16 Metern in der 62. Minute den letzten Treffer beim 3:0 (2:0) der Madrilenen.

Für die beiden anderen Tore sorgten der Waliser Gareth Bale (20.) und der Brasilianer Casemiro (27.). Real musste ohne den gesperrten Cristiano Ronaldo antreten. Für La Coruna verschoss der Rumäne Florin Andone eine Minute vor dem Abpfiff einen Foulelfmeter, Reals Sergio Ramos sah in der Nachspielzeit nach Ellenbogenschlag die Gelb-Rote Karte.

Zuvor hatte auch der FC Barcelona unter verschärften Sicherheitsvorkehrungen einen idealen Start in die Saison hingelegt. Beim 2:0 (2:0) über Real Betis Sevilla hatte der Favorit zahlreiche Chancen, das Resultat weiter zu erhöhen. Allein Superstar Lionel Messi traf dreimal nur den Pfosten.

Nach dem Terroranschlag mit 14 Toten und vielen Verletzten in Barcelona war der Saisonauftakt in und um das Stadion Camp Nou unter verstärkten Kontrollen der Zuschauer und weiteren Sondermaßnahmen erfolgt. Die Spieler hatten vor dem Match mit einer Schweigeminute gedacht.

Die Profis des FC Barcelona zeigten sich trotz der schrecklichen Ereignisse nicht geschockt und bestimmten von Anbeginn das Geschehen. Doch zur Führung benötigten die Katalanen die Mithilfe der Gäste: Der rumänische Nationalspieler Alin Tosca lenkte in der 36. Minute eine Eingabe ins eigene Netz. Sergi Roberto sorgte drei Minuten später mit dem 2:0 für die Entscheidung.

Nach dem Rekordtransfer des Brasilianers Neymar zu Paris Saint-Germain und der Verletzung von Luis Suarez machten an der Seite von Messi neue Stürmer auf sich aufmerksam. Der Kapitän der spanischen U21-Auswahl Gerard Deulofeu war per Rückkauf-Option vom AC Mailand geholt worden. Paco Alcacer rückte nach bereits einer Saison im Barca-Kader gleichfalls in die Startformation.

dpa