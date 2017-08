Kritiker-Umfrage: Dortmund hat das beste Theater

Düsseldorf. Das Theater Dortmund steht in der Gunst der Kritiker weiter ganz oben. Von Köln redet kaum noch jemand. Düsseldorf dagegen holt auf.

Das Theater Dortmund mit seinem Intendanten Kay Voges ist auch in dieser Saison wieder der Liebling der Theaterkritiker in Nordrhein-Westfalen. In einer Umfrage der „Welt am Sonntag“ wählten fünf von acht Rezensenten das Dortmunder Haus zum NRW-Theater des Jahres. Obwohl es wie einige andere nordrhein-westfälische Bühnen saniert wird und derzeit in einem Ausweichquartier spielen muss, kommen die teils radikalen Inszenierungen mit hochaktuellen Themen wie etwa „Nach Manila“ bei Publikum und Kritikern an.

Während von Köln kaum noch jemand spricht, rappelt sich das Düsseldorfer Schauspielhaus unter dem neuen Intendanten Wilfried Schulz wieder auf. So fanden Schauspieler und Stücke wie „Der Sandmann“ von Robert Wilson oder das spektakuläre Krimiprojekt „Die dritte Haut“ im Düsseldorfer Dreischeibenhaus Anerkennung.

Beste Schauspielerin ist nach Meinung der Kritiker unangefochten Jana Schulz, Trägerin des renommierten Gertrud-Eysoldt-Rings. Schulz wurde für ihre Rollen sowohl am Schauspielhaus Bochum als auch in Düsseldorf gelobt. Bester Schauspieler ist nach Kritikermeinung das Düsseldorfer Ensemble-Mitglied André Kaczmarczyk.

Die „Zitrone des Jahres“ geht diesmal an den Düsseldorfer Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD). Er habe mit „erschreckender Respektlosigkeit“ die Existenz des Düsseldorfer Schauspielhauses zur Disposition gestellt, hieß es.

dpa/lnw