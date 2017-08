Kreise: Lufthansa will bis zu 90 Flugzeuge der Air Berlin

Frankfurt/Main. Die Lufthansa will sich aus der Insolvenzmasse der Air Berlin ungefähr 90 der 140 Flugzeuge sichern. Entsprechende Vorab-Informationen der „Süddeutschen Zeitung“ wurden in Unternehmenskreisen bestätigt. Der Konzern sieht sich unter großem Zeitdruck, so dass die bereits weit gediehenen Verhandlungen schon in der kommenden Woche abgeschlossen werden könnten. Laut „SZ“ will die Lufthansa neben den bereits angemieteten 38 Air-Berlin-Jets die Tochter „Niki“ und weitere Flugzeuge übernehmen. Darin enthalten seien auch die meisten der 17 Langstrecken-Flieger der Air Berlin. dpa