Kraftanstrengung: Katze aus Blechdose geschnitten

Hörstel. Gleich mehrere Polizeibeamte und besorgte Anwohner haben am Dienstag eine Katze in Hörstel im nördlichen Münsterland aus einer Konservenbüchse befreit. Das Tier hatte laut Mitteilung der Polizei in Müllsäcken gewühlt und darin eine silberne Dose mit Hunde- oder Katzenfutter gefunden. Anschließend hatte die Katze ihren Kopf komplett in der Dose versenkt - und war steckengeblieben. Hilflos lag das Tier dann auf dem Grünstreifen an der Straße. Mehreren Nachbarn und zwei Bezirksbeamten gelang es zuerst nicht, das Tier zu befreien. Erst die Blechschere einer weiteren Anwohnerin brachte die Rettung. Die Polizei befreite das Tier nach eigenen Angaben unverletzt. dpa/lnw