Kommission für mehr Sicherheit startet in diesem Jahr

Düsseldorf. Die angekündigte „Kommission für mehr Sicherheit in NRW“ soll ihre Arbeit für die Landesregierung noch in diesem Jahr aufnehmen. Da der langjährige CDU-Innenpolitiker Wolfgang Bosbach noch bis vor Kurzem Bundestagsabgeordneter war, steige man nun erst in die konkreten Gespräche ein, sagte Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Mittwoch. Vor der Landtagswahl im Mai hatte er Bosbach als Vorsitzenden der Kommission angekündigt.

Auf Initiative der FDP wird auch der frühere Bundesinnenminister Gerhart Baum mitwirken. Zudem ist Peter Neumann, Terrorexperte vom Londoner King's College, als Mitglied vorgesehen. Die Kommission soll die Sicherheitsstrukturen in NRW überprüfen und ausloten, wie im Bereich Sicherheit mehr europäische Zusammenarbeit ermöglicht werden kann. Laschet sagte, in den kommenden Wochen werde der Arbeitsauftrag genau definiert. Ziel sei ein Startschuss dann noch in diesem Jahr.

