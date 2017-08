Komikerin Carolin Kebekus zieht Zweitrunden-Pokallose

Frankfurt/Main. Die 37 Jahre alte Komikerin, Schauspielerin und Sängerin Carolin Kebekus zieht am 20. August die Lose für die zweite Runde des DFB-Pokals. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund am Donnerstag mit. Ziehungsleiter im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund wird Stefan Kuntz sein, Trainer der deutschen U21-Europameister. Die Auslosung findet während der ARD-Sportschau statt. Die Sonntag-Sendung beginnt um 18.00 Uhr. Die Begegnungen der zweiten Pokalrunde sind für den 24. und 25. Oktober terminiert. dpa