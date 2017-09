New York. Philipp Kohlschreiber hat das Achtelfinal-Duell mit Roger Federer bei den US Open verloren und ist als letzter deutscher Tennisprofi ausgeschieden. Der 33-Jährige musste sich dem Schweizer mit 4:6, 2:6, 5:7 geschlagen geben. Der Rekord-Grand-Slam-Sieger trifft nun auf den Argentinier Juan Martin del Potro. Für Kohlschreiber war es in der zwölften Partie gegen den 36-jährigen Federer die zwölfte Niederlage. dpa