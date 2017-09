Kölns OB: Dieseltreffen hat nicht alle Erwartungen erfüllt

Köln/Berlin. Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos) sieht nach dem Treffen mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) zum Thema Dieselabgase weiterhin offene Fragen. „Die Zusagen des Bundes für den Ausbau der Elektromobilität und des Öffentlichen Personennahverkehrs werden uns mittel- und langfristig helfen“, erklärte sie am Montag. Aber es seien auch nicht alle Erwartungen erfüllt worden. „Wir brauchen weiterhin kurzfristige Lösungen, weil die Zeit drängt. Ohne eine größere Anstrengung der Automobilindustrie werden wir Fahrverbote durch Gerichtsurteile wahrscheinlich nicht abwenden können“, sagte Reker. Da sei auch die Bundesregierung in der Pflicht, auf die Automobilindustrie einzuwirken.

Merkel hatte sich am Montag mit Vertretern aus mehreren deutschen Städten getroffen. Sie stellte zusätzliche 500 Millionen Euro für die Kommunen in Aussicht, um die Luftverschmutzung durch Dieselabgase zu reduzieren. Weil die Belastung mit gesundheitsschädlichem Stickoxid in vielen Städten zu hoch ist, könnten Gerichte die Politik schon bald zu Fahrverboten zwingen.

dpa/lnw