Kölner Stürmer Cordoba fit für Pokalspiel beim Leher TS

Köln. Rekord-Transfer Jhon Cordoba steht dem Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln in der DFB-Pokalpartie am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in Bremerhaven beim Fünftligisten Leher TS zur Verfügung. „Wenn sich nichts gravierend ändert, wird er beim Spiel dabei sein“, sagte Kölns Trainer Peter Stöger am Donnerstag.

Der für rund 16 Millionen Euro vom FSV Mainz 05 verpflichtete kolumbianische Stürmer Cordoba hatte sich im letzten Test des FC beim Regionalligisten TSV Steinbach eine Hüftblessur zugezogen. Verletzt fehlen werden Angreifer Yuya Osako und Ersatztorhüter Sven Müller.

Nach der erstmaligen Qualifikation der Kölner für den Europapokal seit 25 Jahren haben die FC-Fans eine große Erwartungshaltung, die sich auch in Bremerhaven zeigen wird: Mehr als 1600 Anhänger werden die Stöger-Auswahl dorthin begleiten.

dpa/lnw