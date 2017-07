Kölner Seilbahn bleibt zunächst außer Betrieb

Köln. Nach dem Gondelnotfall und einer spektakulären Rettungsaktion am Sonntag bleibt die Seilbahn in Köln zunächst außer Betrieb. „Wir müssen nun die Ursache klären“, sagte eine Sprecherin der Kölner Verkehrs-Betriebe (KVB) am Montagmorgen. Ein Gutachter sei bestellt worden.

Eine Gondel der über dem Rhein schwebenden Seilbahn hatte sich am Sonntagnachmittag bei bestem Ausflugswetter verkeilt. 65 Menschen wurden aus der stillstehenden Seilbahn befreit. Da ein Großteil der 32 Kabinen über dem Rhein festhing, mussten zahlreiche Fahrgäste aus großer Höhe auf ein Feuerwehrschiff abgeseilt werden. Nach Angaben der KVB wurde niemand verletzt.

Eine Spezialfirma hatte die verkeilte Gondel in der Nacht geborgen. Damit sei der Schaden behoben, sagte die Sprecherin. Wann die Seilbahn aber wieder fahren könne, sei unklar.

dpa/lnw