Kitzbühel. Yuya Osako fällt vorerst für das Mannschaftstraining des Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln aus. Nach Angaben des Vereins vom Dienstag hat sich der 27 Jahre alte japanische Angreifer beim 1:1 im Testspiel gegen den FC Bologna am Montagabend in Kitzbühel eine Bänderverletzung im rechten Sprunggelenk zugezogen. Osako wird am Donnerstag gemeinsam mit dem Team nach Köln zurückreisen. dpa/lnw