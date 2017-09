Köln. Fußballprofi Milos Jojic hat das Mannschaftstraining beim Bundesligisten 1. FC Köln am Mittwoch abgebrochen. Bei dem 25 Jahre alten serbischen Mittelfeldspieler wurde eine Bänderdehnung im linken Knie festgestellt. Ob er dem Team des Europa-League-Starters in der Partie am Samstag (15.30 Uhr) beim FC Augsburg zur Verfügung steht, ist derzeit fraglich. dpa/lnw