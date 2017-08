Köln spielt 2:2 gegen Linz

Kitzbühel. Ein sehenswertes Freistoß-Tor von Sehrou Guirassy hat Fußball-Bundesligist 1. FC Köln beim Comeback von Marcel Risse vor der ersten Niederlage im fünften Vorbereitungsspiel auf die neue Saison bewahrt. Beim 2:2 (1:2) des Europa-League-Starters gegen den österreichischen Bundesliga-Aufsteiger LASK Linz gelang dem Franzosen in der 90. Minute der Ausgleich. Die Führung für den FC im Rahmen des Trainingslagers in Kitzbühel hatte Milos Jojic ebenfalls per Freistoß erzielt (14.). Bruno (39.) und René Gartler (43.) trafen für Linz.

Offensivspieler Risse kam 241 Tage nach seinem Kreuzbandriss zur zweiten Halbzeit als Kapitän zum Einsatz. Sein Debüt für den FC gab der Portugiese Joao Queiros. Den 19 Jahre alten Innenverteidiger hatten die Kölner von Sporting Braga verpflichtet.

dpa