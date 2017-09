Leverkusen. Deutschlands U21-Nationalspieler Jonathan Tah hat sich beim Länderspiel am Freitag gegen Ungarn in Paderborn (1:2) eine Kniestauchung zugezogen. Das teilte sein Verein Bayer Leverkusen am Sonntag mit. Wie lange der 21 Jahre alte Verteidiger ausfällt, ist unklar. Ein Einsatz des Fußballprofis am kommenden Samstag beim Bayer-Auswärtsspiel in Mainz scheine möglich, hieß es aus Leverkusen. dpa