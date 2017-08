Knapp vier Prozent mehr Mitarbeiter an NRW-Hochschulen

Düsseldorf. Die Hochschulen und Unikliniken in Nordrhein-Westfalen haben im vergangenen Jahr knapp vier Prozent mehr Personal beschäftigt als 2015. Wie das Statistische Landesamt am Donnerstag mitteilte, arbeiteten im Dezember vergangenen Jahres 141 571 Mitarbeiter an den 74 Hochschulen und acht Hochschulkliniken. Studentische Hilfskräfte wurden in der Erhebung nicht berücksichtigt.

Mehr als die Hälfte des Personals (80 522) war nach Angaben des Statistikamts im wissenschaftlichen oder künstlerischen Bereich tätig. 61 049 Mitarbeiter waren in der Verwaltung, den Bibliotheken, im technischen Dienst der Hochschulen oder als Pflegepersonal an den Unikliniken beschäftigt.

dpa/lnw