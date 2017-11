Klimaschützer rufen zur „jecken“ Demonstration in Bonn auf

Bonn. Zum Karnevalsauftakt am 11.11. will das Aktionsbündnis „No Climate Change“ in Bonn für entschiedene Schritte gegen den Klimawandel demonstrieren. Anlässlich der Weltklimakonferenz wollen die Demonstranten am Samstag unter dem Motto „Schluss mit dem faulen Zauber - Wir treiben die bösen Geister des Klimawandels aus“ durch Bonn ziehen. Erwartet werden bis zu 5000 Teilnehmer, wie die Organisatoren am Dienstag mitteilten. Der Demonstrationszug soll sich um Punkt 11 Uhr 11, dem offiziellen Beginn der Karnevalssession, in Bewegung setzen. Die Weltklimakonferenz soll in den kommenden zwei Wochen einheitliche Regeln dafür erarbeiten, wie die einzelnen Länder ihren CO2-Ausstoß messen und angeben. dpa/lnw