Kleines Mädchen stürzt aus Fenster und stirbt

Solingen. Ein knapp zwei Jahre altes Mädchen ist in Solingen aus einem Fenster in der vierten Etage gestürzt und tödlich verletzt worden. Es fiel rund 14 Meter tief und schlug am Abend auf dem Straßenpflaster auf, wie die Polizei mitteilte. Ein Nachbar brachte die verzweifelten Eltern mit ihrem schwer verletzten Kind in ein Krankenhaus. Von dort wurde es mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Am Nachmittag starb das Mädchen an seinen schweren Verletzungen. Offenbar hatte es in einem unbeobachteten Moment zum Fenster hochklettern können. dpa