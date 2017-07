Kleine Dackel in der Schule

Joshi ist ein kleiner Hundewelpe. Und er weiß noch gar nicht, was die Befehle seines Herrchens bedeuten. Damit er versteht, was er bei „Sitz“ oder „Platz“ überhaupt machen soll, geht er jetzt in die Welpenschule.

Dort trifft er viele andere kleine Hunde, die auch gerade lernen, zu gehorchen und sich richtig zu bewegen. Sie müssen durch einen kleinen Tunnel laufen. Außerdem lernen sie verschiedene Kommandos und was sie bedeuten.

Und wenn sie etwas besonders gut machen, dann werden sie belohnt – entweder mit Leckerli oder auch mal mit ausgiebigen Schmuserein. Dann wissen die kleinen Welpen, dass sie etwas besonders gut gemacht haben und machen es beim nächsten Mal wieder genauso. Schließlich wollen sie ja wieder ein Leckerli bekommen. Außerdem lernen sie in der Welpenschule auch andere Hunde kennen. Denn nur so können sie entdecken, wie sie sich verhalten müssen, wenn andere Tiere in der Nähe sind.