Kino hat einen neuen Besitzer

Seit mehr als 100 Jahren gibt es in Unna ein Kino. Damals hieß es noch Lichtspielhaus. Im vergangenen Jahr kündigte der Besitzer an, dass er das Kino verkaufen möchte. Damals bekamen viele Menschen in Unna Angst, dass das Kino dann vielleicht schließen würde. Aber diese Sorge hat sich nicht bewahrheitet: Jetzt hat nämlich eine Familie aus dem benachbarten Münsterland das Kino gekauft. Der neue Chef heißt Guido Rottstegge. Er will viele Dinge, die den Unnaern wichtig sind, erhalten. Deswegen sollen zum Beispiel die Kinosäle so bleiben, wie sie sind. Und natürlich gibt es auch weiterhin Popcorn. Einige Bauarbeiten hat der neue Besitzer allerdings im Eingangsbereich des Kinos vor: Dort sollen sich die Menschen vor Vorstellungen nicht immer so drängeln und deswegen will Guido Rottstegge umbauen. So soll mehr Platz im Eingangsbereich entstehen. Und bald schon können sich Besucher nicht mehr aussuchen, wo sie sitzen. Dann stehen die Platznummern auf ihren Kinokarten.