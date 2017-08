Kinder klettern in Bäumen

Wer am Mittwoch im Kurpark in Königsborn spazieren ging, der musste sich ganz schön wundern: Denn aus den Bäumen hörten die Spaziergänger plötzlich die Stimmen von Kindern. Und wer genau hinsah, der entdeckte, dass in den Baumkronen tatsächlich Jungen und Mädchen saßen. In der fünften Woche der Sommerferien bot die Stadt Schülern an, zu lernen, wie sie richtig hoch in Bäume klettern können.

Weil das nicht ganz ungefährlich ist, gab es am Mittwoch erst mal eine ganze Reihe an Regeln, die die Kinder lernen mussten. Dann schlüpften sie in einen Sicherheitsgurt und legten einen Helm an. Bevor sie die Stämme hochkletterten, mussten sie noch einen wichtigen Knoten lernen, mit dem sie ihre Seile sicherten. Dann ging es hoch hinaus: Sie kletterten über Äste und Blätter hinweg und konnten es sich dann dank des besonderen Knotens in ihrem Seil richtig gemütlich machen im Baum.

Übrigens wurden sie am Boden von anderen Kindern gesichert. Die Kinder hielten das andere Ende des Seils in den Händen und passten auf, dass nichts passiert. Zwischendurch konnten die Mädchen und Jungen ihr Können auch am Boden zeigen – dort war zwischen den Bäumen ein Gurt zum Balancieren gespannt.