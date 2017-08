Kind stürzt aus Fenster im dritten Stock und stirbt

Gelsenkirchen. Ein zwei Jahre alter Junge ist in Gelsenkirchen aus einem Fenster im dritten Stock gestürzt und kurz danach gestorben. Das Kind erlag trotz Erste-Hilfe-Maßnahmen noch am Unfallort seinen Verletzungen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. „Wir gehen derzeit von einem Unglücksfall aus“, sagte ein Sprecher. Wie das Kind am Montagabend aus dem Fenster der elterlichen Wohnung fallen konnte, werde noch untersucht. Die Eltern seien traumatisiert. „Sie werden betreut“, sagte der Sprecher. dpa/lnw