Keine Spur vom Täter nach tödlicher Messerstecherei

Wuppertal. Nach einer tödlichen Messerstecherei in Wuppertal haben sich der oder die Täter offensichtlich nicht wie vermutet in der Nähe des Tatorts verschanzt. Ein verdächtiges Haus sei durchsucht worden, es sei aber niemand dort angetroffen worden, sagte eine Polizeisprecherin. Die Kräfte eines Spezialeinsatzkommandos seien vom Einsatzort in der Wuppertaler Innenstadt abgezogen. Konkrete Hinweise über den Aufenthaltsort des Täters oder der Täter gebe es derzeit nicht. „Wir ermitteln in alle Richtungen“, sagte die Sprecherin.

Bei der Messerstecherei in der Nähe des Hauptbahnhofs war am Freitagnachmittag ein 31-Jähriger getötet worden, sein 25 Jahre alter Bruder wurde schwer verletzt.

dpa