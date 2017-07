Kaum Sonne, bald Regen: Das Wetter bleibt wechselhaft

Essen. Festival- und Freibadbesucher in Nordrhein-Westfalen müssen weiter auf einen Sonnentag warten und sich mit wechselhaftem Wetter begnügen. Am Sonntag sind im Südosten Starkregen und Gewitter möglich, wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Samstag sagte. Am Montag soll es vereinzelt regnen, am Dienstag könnten Hagelschauer und Gewitter aufziehen. Noch sei aber nicht klar, ob diese sich über NRW oder Hessen entladen. Nach Angaben des DWD sollen sich die Temperaturen zwischen 24 und 27 Grad am Tag bewegen. dpa/lnw