Kaufen statt Sparen: Verbraucher weiter in guter Stimmung

Nürnberg. Die Konsumlaune in Deutschland bleibt trotz Terrorgefahr und internationalen Krisen weitgehend ungetrübt. Die glänzende Lage auf dem Arbeitsmarkt sorge weiter für Optimismus, meldet das Marktforschungsinstitut GfK in seiner Konsumklimastudie. So stieg die Erwartung an das eigene Einkommen auf einen Rekordwert. Und die Bereitschaft zu größeren Anschaffungen bleibe hoch. Allerdings habe es bei den Erwartungen an die Konjunktur im August nach fünf Zuwächsen in Folge einen Dämpfer gegeben. dpa