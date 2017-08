Kassiererinnen bei Raubüberfall verletzt

Hamm. Drei Unbekannte haben einen Discounter in Hamm ausgeraubt und dabei zwei Kassiererinnen verletzt. Die Männer gingen am Donnerstagabend kurz vor Geschäftsschluss in den Laden, wie die Polizei mitteilte. Ein Mann hielt einer Mitarbeiterin eine Pistole an den Kopf, ein weiterer sprühte Pfefferspray auf die Frauen. Die Unbekannten konnten mit einer Geldkassette fliehen. Über die Höhe der Beute machte die Polizei zunächst keine Angaben. dpa/lnw