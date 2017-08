Jury misst Höhe von Riesen-Sandburg in Duisburg

Duisburg. Die höchste Sandburg der Welt steht wohl in Duisburg. So ganz sicher ist das aber erst, wenn die richtigen Leute das auch so sehen. Am Freitag ist es soweit. Nach dreieinhalb Wochen Bau- und Verzierzeit wird gemessen.

In Duisburg messen Experten am Freitag (12.00 Uhr) mit Lasertechnik die genaue Höhe einer riesigen Sandburg. Ein Reiseveranstalter hat die aufwendig verzierte Burg in den vergangenen dreieinhalb Wochen aus rund 3500 Tonnen Sand errichten lassen. Das Ziel ist ein neuer Höhen-Weltrekord. Der aktuelle Rekord liegt bei 14,84 Metern. Nach dem Aufschichten des Sandes haben in den vergangenen zwei Wochen 19 Sandkünstler aus zehn Nationen Motive in den Berg geschnitzt. Die Arbeiten dauerten bis Donnerstag an.

Eine Sprecherin des Veranstalters äußerte sich zuversichtlich, dass der Rekord in diesem Jahr erreicht wird. Sie schätzte die Höhe auf rund 15,50 Meter. Ein erster Versuch im vergangenen Jahr war wegen eines Teileinsturzes knapp gescheitert. Nach der Begutachtung durch die Jury der auf kuriose Rekorde spezialisierten Firma „Guinness World Records“ soll die Burg bis mindestens zum 24. September stehen bleiben.

dpa/lnw