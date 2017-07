Jugendlicher mit Softairwaffe beschossen und verletzt

Duisburg. Ein 13-Jähriger ist in Duisburg mit einem Softairgewehr beschossen und verletzt worden. Der Jugendliche war zuvor über einen Zaun auf das Grundstück des mutmaßlichen Schützen geklettert, um einen Fußball zurückzuholen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der 26-Jährige habe den 13-Jährigen am Samstag aufgefordert, sofort das Grundstück zu verlassen und dann mehrmals geschossen. Der Jugendliche erlitt mehrere blaue Flecken. Der 26-Jährige bestreitet die Tat. Bei ihm wurden nach Polizeiangaben elf Softairwaffen und mehere Plastikgeschosse sichergestellt. Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung laufen. Sogenannte Softairwaffen verschießen kleine Kügelchen aus Plastik. dpa/lnw