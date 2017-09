Bochum. Christian Jonen aus Pulheim bei den Männern und Angela Moesch von der LG Deiringsen bei den Frauen haben den Halbmarathonlauf in Bochum gewonnen. Jonen siegte am Sonntag in 1:14:33 Stunden. Für den zweitplatzierten Matthias Büchel aus Essen wurde ebenfalls diese Zeit gestoppt. Im Frauen-Lauf hatte Angela Moesch nach 1:24:41 Stunden einen klaren Vorsprung auf Ina Ruck aus Bochum, die 1:28:03 Stunden benötigte. dpa/lnw