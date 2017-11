Jamaika-Chefunterhändler zusammengetroffen

Berlin. Die Chef-Unterhändler von Union, Grünen und FDP sind zusammengekommen, um weiter über eine Jamaika-Koalition zu sprechen. An dem Spitzentreffen im Kanzleramt nehmen Kanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel, der CSU-Vorsitzende Horst Seehofer, das Spitzenduo der Grünen Katrin Göring-Eckardt und Cem Özdemir sowie FDP-Chef Christian Lindner und dessen Vize Wolfgang Kubicki teil. Ziel ist eine Basis für die heiße Phase der Beratungen, in der ab morgen Fachthemen diskutiert werden. Mitte November wollen die Parteien so weit sein, um über mögliche Koalitionsverhandlungen entscheiden zu können. dpa