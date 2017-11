Islamist plante Anschlag auf Polizisten in Wuppertal

Celle. Ein mit dem mutmaßlichen Deutschlandchef der Terrormiliz Islamischer Staat (IS), Abu Walaa, angeklagter Islamist soll einen Anschlag auf Polizisten in Wuppertal geplant haben. Wie der Kronzeuge in dem Terrorprozess gegen den Iraker und vier Mitangeklagte am Mittwoch vor dem Oberlandesgericht Celle sagte, hatte der 28-Jährige nach eigenen Angaben bereits Pistolen mit Schalldämpfern beschafft. Der Anschlag sollte im Sommer 2015 eine Racheaktion für einen harten Zugriff eines Polizeikommandos gegen den Kronzeugen und einen weiteren Islamisten in Wuppertal werden. Er und sein Kumpel hätten einen Anschlag aber abgelehnt, sagte der Zeuge. dpa