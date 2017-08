Immer mehr Schüler in NRW haben Migrationshintergrund

Düsseldorf. Jeder dritte Schüler in Nordrhein-Westfalen hatte im vergangenen Schuljahr einen Migrationshintergrund. Auch der Anteil von Flüchtlingskindern ist gestiegen.

Immer mehr Kinder und Jugendliche an den Schulen Nordrhein-Westfalens haben einen Migrationshintergrund. Wie das Statistische Landesamt am Dienstag mitteilte, lag der Anteil von Schülern mit Zuwanderungsgeschichte im vergangenen Schuljahr bei 33,6 Prozent. Im Schuljahr 2010/11 hatte nur ein Viertel der Schüler (26,2 Prozent) einen Migrationshintergrund. Die Zahl sei in den vergangenen Jahren immer weiter gestiegen, bestätigte ein Sprecher des Statistikamtes.

Als Schüler mit Migrationshintergrund gelten jene Kinder und Jugendliche, die entweder im Ausland geboren wurden oder mindestens einen ausländischen Elternteil haben oder zuhause kein Deutsch sprechen. Von den insgesamt rund 2,5 Millionen Schülern in NRW waren im vergangenen Schuljahr 8,6 Prozent selbst zugewandert. 2015/16 lag dieser Wert noch bei 6,5 Prozent. Grund für diese Steigerung ist nach Angaben des Statistikamtes vermutlich die Zuwanderung von Flüchtlingen nach NRW.

dpa/lnw