Immer mehr Menschen in NRW sind Langstreckenpendler

Düsseldorf. Immer mehr Menschen in Nordrhein-Westfalen nehmen einen weiten Arbeitsweg auf sich. Das teilte das Statistische Landesamt am Montag mit. Im vergangenen Jahr fuhren 4,4 Prozent der Erwerbstätigen 50 Kilometer oder mehr zur Arbeit. Im Jahr 2000 waren es erst 3,8 Prozent. Mit 5,9 Prozent sind mehr als doppelt so viele Männer Langstreckenpendler wie Frauen (2,7 Prozent). Als Pendler gilt für die Statistiker jeder, der erwerbstätig ist und nicht zu Hause arbeitet, also einen Weg zur Arbeitsstätte zurücklegen muss, erläuterte ein Sprecher von Information und Technik NRW. dpa/lnw