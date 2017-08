Identität von „Mann ohne Gedächtnis“ noch nicht geklärt

Dortmund. Im rätselhaften Fall eines Mannes ohne Gedächtnis ist die Identität des bärtigen Unbekannten den Dortmunder Behörden trotz zahlreicher Hinweise noch nicht restlos bekannt. „Es gibt zwar Gerüchte, aber wir wissen derzeit nicht ohne Zweifel, wer der Mann ist“, sagte eine Polizeisprecherin am Freitagmorgen in Dortmund. Nach dem öffentlichen Aufruf der Beamten waren zahlreiche Hinweise eingegangen. Es gebe sogar eine Adresse, wo der Mann gewohnt haben könnte, teilte die Polizei mit. Weitere Details nannte sie aber nicht, weil der Mann zunächst selbst informiert werden sollte.

Im April hatte die Polizei den Mann in einem abgestellten Güterwaggon am Dortmunder Hauptbahnhof entdeckt. Er wusste den Angaben zufolge nicht mehr, wer er ist und wie er dorthin gekommen war. Außer ein paar Geschichtsbüchern und Asthma-Spray hatte er nichts bei sich.

Nach erfolglosen bundesweiten Ermittlungen hatte sich die Polizei am Donnerstag an die Öffentlichkeit gewandt, um Bekannte oder Angehörige des Mannes zu finden. Herr W. - so sein vorläufiger Name - kenne weder seinen Namen noch seinen Wohnort oder seine Familie. Nach Angaben der Polizei ist er gebildet und freundlich. Bei W. sei eine dissoziative Amnesie diagnostiziert worden - ein Gedächtnisverlust, der oft durch ein Trauma ausgelöst wird. Die Stadt Dortmund hat dem Unbekannten eine kleine Wohnung zur Verfügung gestellt und unterstützt ihn mit Sozialhilfe.

