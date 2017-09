Hurrikan „Irma“ auf zweithöchste Kategorie hochgestuft

Washington. Der Hurrikan „Irma“ gewinnt über dem Atlantik an Kraft. Das Nationale Hurrikan-Zentrum in den USA stufte den Sturm eigenen Angaben zufolge auf die vierte und damit zweithöchste Kategorie der Hurrikan-Skala hoch. Die Winde erreichten Geschwindigkeiten bis zu 220 Stundenkilometern. Es werde erwartet, dass sie sich in den kommenden 48 Stunden noch verstärken und starke Regenfälle bringen könnten. „Irma“ steuerte gestern auf die Karibik zu. Der Sturm könnte nach Vorhersagen am Abend oder morgen über Teile der kleinen Antillen hinwegfegen. dpa