Hurrikan „Irma“: Tote und schwere Verwüstungen

San Juan. Der extrem gefährliche Hurrikan „Irma“ hat in der Karibik mindestens zehn Menschen in den Tod gerissen. Der Wirbelsturm bewegt sich nun in Richtung der Dominikanischen Republik, Haiti und der Bahamas. Nach Schätzungen der Vereinten Nationen könnten in den kommenden Tagen bis zu 37 Millionen Menschen von den Auswirkungen des Hurrikans betroffen sein. Allein auf den französischen Karibikinseln Saint-Barthélemy und Saint-Martin starben gestern acht Menschen. Es ist der schwerste jemals in der Region registrierte Tropensturm mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 290 Kilometern pro Stunde. dpa