Hohlräume unter S 6 in Essen: Strecke bleibt gesperrt

Essen. Die wichtige S-Bahn-Linie 6 von Köln ins Ruhrgebiet bleibt zwischen dem Essener Süden und Hauptbahnhof bis auf weiteres gesperrt. Nahe der Station Essen Hügel war eine Stützmauer am Bahndamm durch alte Kohlebergbaustollen beschädigt worden. Bohrungen ergaben zahlreiche Hohlräume im Erdreich unter den Gleisanlagen. Inzwischen wurden weitere Brüche in der Tiefe entdeckt. Die Schienen der S-Bahn-Linie seien aber bislang nicht abgesackt, sagte ein Sprecher am Montag. Man habe begonnen, die Löcher zu verfüllen.

Die Streckensperrung zwischen dem Essener Süden und Hauptbahnhof für Züge aus Köln und Düsseldorf besteht seit dem 18. Oktober und dauert nach Bahnangaben noch mehrere Wochen an. Ersatzbusse bringen Reisende von Essen-Kettwig oder Essen-Werden aus zum Hauptbahnhof und entsprechend in der Gegenrichtung. Fahrgäste könnten alternativ auch die Nahverkehrszüge über Mülheim und Duisburg in beide Richtungen benutzen, teilte die Deutsche Bahn mit.

dpa/lnw