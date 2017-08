Hoffenheim-Coach Nagelsmann: Toljan-Transfer nicht fix

Zuzenhausen. Hoffenheim-Trainer Julian Nagelsmann hat einen bevorstehenden Wechsel von U21-Europameister Jeremy Toljan zum Bundesliga-Rivalen Borussia Dortmund nicht bestätigt.

„Ich weiß nichts von einem fixen Transfer. Jeremy ist bei uns normal im Training und könnte am Samstag gegen Werder Bremen spielen“, sagte Nagelsmann.

Die „Bild“-Zeitung hatte berichtet, Toljan werde in den kommenden Tagen für eine Ablöse von fünf Millionen Euro nach Dortmund wechseln. „Es gibt Gespräche in allen Richtungen. Sein Vertrag läuft 2018 aus, jeder weiß, was das im Fußball bedeutet“, erklärte Nagelsmann.

Hoffenheim will den Kontrakt mit Toljan verlängern. Sollte dies nicht gelingen, könnte der Transfer bis zum 31. August noch über die Bühne gehen. „Wenn man einen Spieler lange ausbildet, kann es nicht das Ziel sein, ihn ablösefrei gehen zu lassen. Das wäre nicht clever, dann können wir bald die Schotten dicht machen“, betonte der TSG-Trainer.

Spekulationen des Fachmagazins „kicker“, wonach BVB-Jungprofi Felix Passlack zusätzlich zu einer Ablöse auf Leihbasis nach Hoffenheim wechseln könnte, wies Nagelsmann zurück. „Ich habe mit ihm noch nie ein Wort gesprochen. Stand heute wird Passlack kein Neuzugang bei uns.“

